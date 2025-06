Vestido usado por princesa Diana no Brasil é leiloado por R$ 2,8 milhões 

No dia 24 de abril de 1991, Diana desembarcou em São Paulo ao lado do então marido, o príncipe Charles, como parte da visita oficial ao Brasil. Entre os compromissos, um momento marcou profundamente a opinião pública: a princesa visitou uma unidade da Febem e deu colo a um bebê soropositivo, gesto inédito e simbólico em uma época de grande estigma em torno do HIV. A imagem rodou o mundo. Na mesma noite, o casal seguiu para o Rio de Janeiro, onde cumpriria a maior parte dos eventos oficiais da turnê.

Vestido leiloado da princesa Diana Imagem: Reprodução

O vestido em questão, um modelo day dress da maison Bellville Sassoon de 1988, foi usado por Diana em diversas ocasiões entre 1988 e 1992. Com mangas curtas, estampa de flores em tons pastel e um caimento suave em crepe de seda azul, a peça ficou conhecida como o "Caring Dress" ("Vestido da Compaixão") - apelido conquistado por ser frequentemente usado pela princesa em visitas a hospitais e instituições de caridade, onde ela se sentava ao lado de pacientes e quebrava barreiras da realeza com gestos de empatia.

Princesa Diana durante sua visita ao Brasil Imagem: Reprodução

A peça teve lance inicial de US$ 150 mil e chegou a US$ 400 mil antes do martelo final, somando US$ 520 mil com taxas. Renae Plant, que já havia revelado seu desejo de adquirir a peça, estava sentada na primeira fila do salão no hotel Peninsula Beverly Hills e reagiu com emoção ao vencer: pulou da cadeira, exclamou "Oh my God!", dançou, caiu no chão e chorou, antes de retornar ao assento sob aplausos.

"Você não pode colocar um preço na história", disse Renae ao PEOPLE, explicando que conheceu Diana usando exatamente esse vestido. Em 1988, aos 18 anos, ela se deparou com a princesa durante uma visita à Catedral de St. Andrews, em Sydney, Austrália. "Estava de biquíni, a caminho da praia, quando vi a movimentação. Subi numa caixa de leite e gritei: 'Lady Di!'. Ela me viu, apertou minha mão - essa foto existe, meu polegar aparece!", relembrou em uma publicação recente no Instagram.