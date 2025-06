Shopping Ibirapuera promove ação de vacinação

Por: Patricia Alves

Nos dias 3 e 4 de julho, o Shopping Ibirapuera, em parceria com a Unidade Básica de Saúde (UBS) Sigmund Freud, realizará uma ação especial de vacinação para o público. A iniciativa acontecerá das 10h às 16h, no Piso Jurupis, e tem como objetivo ampliar o acesso da população às vacinas e reforçar a prevenção de doenças típicas deste período do ano.