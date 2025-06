Novo espaço conecta marcas e executivos em grandes eventos internacionais

A proposta da Bossa House é oferecer um ponto de encontro estruturado para conexões estratégicas. O espaço será adaptável a diferentes formatos e poderá ser implementado sob demanda por empresas que desejam marcar presença de forma personalizada em eventos específicos. A ideia é unir cultura, inovação e elementos da identidade brasileira à experiência de participar desses grandes encontros.

O ambiente será dividido em áreas com finalidades distintas:

Lounge para reuniões e lançamentos;

Área Bossa, voltada para masterclasses e ativações de marca;

Bossa Studio, destinado à produção e transmissão de conteúdos digitais;

Joint Venture, para planejamento logístico;

VIP Area, dedicada ao networking entre executivos;

Sponsors Time, com foco em ações de patrocinadores;

Music & Art, voltada a apresentações culturais.

O projeto está alinhado com tendências recentes do mercado de eventos e consumo. Dados da Shift Research, vinculada ao U.S. Department of Commerce, apontam que experiências têm ganhado cada vez mais valor entre os consumidores: 72% dos Millennials e 69% da Geração Z preferem vivências a bens materiais. Em 2024, o consumo de experiências cresceu 32%, superando o aumento de 21% registrado nos bens de consumo. Além disso, 87% dos entrevistados disseram que experiências ao vivo são mais memoráveis do que ações publicitárias.