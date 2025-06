EUA intensificam fiscalização de estrangeiros com permanência irregular

A ação é liderada pelo Departamento de Segurança Interna (DHS) dos Estados Unidos e envolve três de suas principais agências: CBP (Alfândega e Proteção de Fronteiras), ICE (Imigração e Fiscalização Alfandegária) e USCIS (Serviços de Cidadania e Imigração). A ordem é clara: revisar com urgência os registros de estrangeiros nos EUA e tomar providências imediatas contra aqueles que tenham permanecido além do período autorizado pela imigração. Ainda não foram divulgados detalhes sobre quais medidas específicas serão adotadas para fiscalizar os status imigratórios.

As autoridades destacam que o principal objetivo é garantir a segurança, mas reconhecem que as novas medidas podem afetar diversos grupos de imigrantes, incluindo estudantes internacionais, trabalhadores com vistos temporários e até mesmo turistas que perderam prazos devido a falhas administrativas ou questões emergenciais.

Diante do aumento das tensões políticas e da intensificação da vigilância sobre o status imigratório de quem vive nos Estados Unidos, manter a documentação regularizada se tornou mais importante do que nunca para garantir a permanência legal no país. A fiscalização está mais rigorosa, e situações que antes podiam ser resolvidas com alguma flexibilidade agora podem levar à detenção ou até à deportação.