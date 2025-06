Cinthia Rosenberg e Magda Ongari celebram a 8ª edição do "Para Dizer Sim"

As empresárias Cinthia Rosenberg e Magda Ongari comemoram a realização da 8ª edição do evento Para Dizer Sim, um dos principais encontros do mercado de casamentos, festas e eventos. O evento acontece no dia 6 de julho, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo.

Cinthia Rosenberg e Magda Ongari Imagem: Divulgação

Reunindo 47 empresas expositoras, o Para Dizer Sim apresenta uma curadoria completa com soluções criativas e sofisticadas para quem sonha com um evento inesquecível. Entre os segmentos presentes estão: espaços para eventos, estilistas, acessórios e beleza da noiva, fotografia e filmagem, assessorias, decoração, doces e lembranças personalizadas, além de atrações musicais, bandas e DJs, bartenders, corais, celebrantes, convites, espaço kids e outros serviços especiais pensados para transformar sonhos em realidade.