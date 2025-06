Festival do Japão 2025 deve reunir mais de 200 mil pessoas em São Paulo

Entre os destaques da programação estão os pratos típicos de 42 das 47 províncias japonesas, apresentações de taiko, oficinas de origami, competições de cosplay, homenagens às mulheres nikkeis e o lançamento oficial do Nintendo Switch 2 no Brasil. O evento conta com mais de 1.100 voluntários e dezenas de caravanas vindas de todo o país — incluindo 240 crianças da rede pública de São Paulo.

Além da tradição, o festival valoriza a diversidade e o futuro. O Akibaspace reúne moda, cultura pop e concursos como o Miss Nikkey Brasil e o Akiba Cosplay. O espaço FJTAON celebra a juventude nikkei com karaokê, Artist Alley, quiz e cafés temáticos. Já o Espaço Longevidade oferece oficinas e serviços gratuitos para o público 60+, promovendo vínculos intergeracionais.

Também integram a programação as áreas da Alameda Literária, Artes Japonesas, Artes Marciais, Bon'odori, Área da Criança, Mini Auditório e EXPOJAPAN, consolidando o evento como uma das mais completas mostras da cultura japonesa contemporânea no mundo.

O Festival do Japão 2025 é resultado do esforço coletivo da comunidade nipo-brasileira, com apoio de patrocinadores e do governo japonês. Cada uma das áreas é coordenada por voluntários que compartilham saberes, tempo e paixão para manter viva a conexão entre culturas e gerações.