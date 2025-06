Larissa Góes festeja 20 anos de carreira na TV e nos palcos

"Me apaixonei pela Petúnia e por sua estória desde que li a sinopse. Ela é uma menina que se entrega às emoções e esta atitude lhe leva aos seus momentos mais avassaladores durante a trama", diz a cearense, que ganhou projeção em "Velho Chico" e estrelou a terceira temporada da aclamada série "Cine Holliúdy". Tudo na Globo.



Para quem está de passagem pelo Rio de Janeiro, Larissa Góes pode ser vista até dia 29 de junho nos palcos do Teatro Carlos Gomes com o musical "Território do amor", onde interpreta Dolores Duran. O espetáculo, assinado por Gabriel Chalita e com direção de José Possi Neto, já teve temporada de sucesso em São Paulo:

"A Dolores é uma grande inspiração por si só, assumir esta personagem é uma grande responsabilidade e imensa honra. Apesar de sua partida precoce, ela jamais passaria despercebida com sua radiância e inteligência, além de sua voz inesquecível".



Com 30 anos de idade, Larissa Góes tem no currículo ainda diversos trabalhos no teatro e no cinema. Atualmente, a artista ainda está gravando sua participação na 3a temporada de "Os outros", do Globoplay, e aguarda o lançamento do filme de animação "Glória e Liberdade", onde dá voz à protagonista Azul, e da série "Alucinação" pro Canal Brasil e Globoplay, sobre a vida do cantor Belchior. No projeto, interpreta Téti Rogério, cantora cearense que participou do grupo musical "Pessoal do Ceará".

"Digo com orgulho que o Ceará tem tanta riqueza de cultura e de gente que certamente há ainda muito a ser mostrado. Estou num grande momento de colheita profissional e tenho aprendido a viver isso com leveza e satisfação para que ele não seja atropelado pela ânsia pelos próximos trabalhos", pondera.