Gilberto Gil anuncia convidados especiais do Navio Tempo Rei

1º de dezembro, em Santos, primeiro dia do cruzeiro, o grupo Gilsons dá início à jornada marítima com um show no fim da tarde. O trio é formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil, respectivamente, filho e netos de Gilberto Gil. Para concluir a primeira noite de espetáculos em alto-mar, Nando Reis e Jorge Vercillo se apresentam um na sequência do outro, entrando madrugada adentro.

O segundo dia, 2 de dezembro, contará com uma apresentação exclusiva do anfitrião do cruzeiro, Gilberto Gil, com o show TEMPO REI ao entardecer, com o navio em pausa contemplativa na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, permitindo que os passageiros desfrutem da vista de um dos principais cartões postais da cidade.

Logo depois, em trajeto para Búzios, o público é embalado por shows de João Gomes com Mãeana e Os Paralamas do Sucesso.

Búzios será o último destino do cruzeiro. Os fãs a bordo poderão aproveitar a beleza do pôr-do-sol ao som de Liniker e Elba Ramalho. E, para selar essa jornada, Gilberto Gil apresenta mais um show seu: Aquele Abraço, com um repertório e arranjos diferenciados, coroando a estreia em alto mar de um dos maiores artistas do Brasil.

Realização da PromoAção, uma das maiores referências globais em cruzeiros temáticos musicais, o Navio Tempo Rei é uma adaptação criativa da turnê homônima e oferece uma jornada sensorial em alto-mar, celebrando o legado musical de Gilberto Gil com shows exclusivos e experiências imersivas. O pré-cadastro e as vendas de cabines estão disponíveis em: naviogilbertogil.com.br