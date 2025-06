São João marca década de sertanejo no Allianz Parque

Allianz Parque Imagem: Reprodução

Entre os destaques que já passaram pelo palco da arena estão Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano, Gusttavo Lima, Jorge e Mateus, Fernando e Sorocaba, Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraisa, Ana Castela, Matheus e Kauan, além de Bruno e Marrone.

O recorde de público foi registrado em 2019, com o espetáculo "Amigos", que reuniu quase 47 mil pessoas. A média de público nos shows sertanejos é de 25 mil pessoas, número que se mantém próximo ao de outros estilos musicais, como pop e rock, cujas médias giram em torno de 35 mil.

Além do sertanejo, o Allianz Parque também abre espaço para outros ritmos nacionais, como piseiro (Barões da Pisadinha), brega (Joelma), axé (Ivete Sangalo, Claudia Leitte e Tony Salles) e pagode (Soweto, SPC, Fundo de Quintal), refletindo a diversidade musical brasileira.

A programação de 2025 reforça o protagonismo que a arena tem dado ao segmento com o show marcado por Henrique e Juliano, no qual farão três apresentações com ingressos esgotados em julho. Além disso, o festival Histórias retorna à arena no dia 23 de agosto, com Chitãozinho e Xororó e convidados.