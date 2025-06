Jantar Prosperar reúne empresários, líderes e personalidades em São Paulo

Diogo Portugal, Gilson Rodrigues e Rodrigo Alvarez Imagem: Túlio Vidal/Divulgação

O jantar foi marcado por um momento institucional muito importante: a transição da presidência do G10 Favelas. Após anos à frente do movimento, Gilson Rodrigues anunciou sua saída do cargo e apresentou o novo presidente, Fausto Filho, até então coordenador do G10 Favelas de Pernambuco. Gilson foi homenageado com um vídeo que relembrou sua trajetória ao longo dos cinco anos na presidência do G10 Favelas.

Willams Correia e a Influenciadora Verolayne Imagem: Giovanni Albino/Divulgação

Durante o evento, foi lançada oficialmente a Academia da Prosperidade e da Vida, uma nova iniciativa que visa capacitar moradores de comunidades em empreendedorismo, cidadania e desenvolvimento humano, com foco na geração de renda e no fortalecimento da autonomia. O ex-presidente do G10, seguirá à frente dessa nova iniciativa.

Renata Gomes e Phelipe Siani Imagem: Giovanni Albino/Divulgação