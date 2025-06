Banda Biquini lança versão em inglês de "Vento Ventania"

Banda Biquini Imagem: Marcos Hermes/Divulgação

Produzido por Paul Ralphes, a música será lançada em três versões. Especialmente para o Brasil, foi feita uma versão bilíngue, com cada cantor essencialmente cantando em sua língua natal. A segunda versão, totalmente em inglês, será lançada mundialmente e a terceira é o registro apenas contando com o Biquini revisitando seu sucesso pelas comemorações dos 40 anos da banda.

As duas bandas também já tem data marcada para pisar juntas num palco no Brasil. Será em Setembro, no Qualistage, quando também farão outros registros. Enquanto isso, o Biquini segue extensa tour, iniciada em Março, com o título "A Vida Começa Aos 40". Após shows no Rio, Brasília, Manaus e Curitiba, eles farão um show no Tokio Marine Hall em São Paulo no dia 27, data do lançamento do single.

SERVIÇO:

Biquini - A Vida Começa aso 40

Data: 27 de junho (sexta-feira)

Horário: 22h

Horário de abertura: 2 horas antes do espetáculo

Local: Tokio Marine Hall

Endereço: Rua Bragança Paulista, 1281 - Chácara Santo Antônio - São Paulo/SP

Ingressos: Ticketmaster

Bilheteria: Rua Bragança Paulista, 1281 / Chácara Santo Antônio