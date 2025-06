As notícias sobre a saúde de Charles III e Camilla

Rei Charles III e Camilla Imagem: Reprodução

Catherine, afastada da vida pública e com promessa de retomar atividades aos poucos em 2025, gerou novo alarme ao cancelar de última hora sua presença em Ascot. Sua próxima aparição está prevista para Wimbledon. Já o rei Charles, que tem se mantido ativo em eventos e viagens, também viu seu nome envolto em boatos - de transição e abdicação à morte. A imprensa já acompanha os passos do príncipe William como herdeiro direto, especulando que ele pode assumir o trono antes do esperado. É doentio e doloroso alimentar esse tipo de narrativa. E nem a rainha Camilla está imune.

Nas últimas semanas, veículos britânicos começaram a levantar a possibilidade de que a saúde de Camilla também esteja fragilizada. Fontes não oficiais relatam que ela lida discretamente com problemas de mobilidade e até doenças hepáticas. Nada disso foi confirmado pelo Palácio, e até o momento nenhuma dessas informações possui lastro factual confiável.

O único dado confirmado é que Camilla foi diagnosticada com pneumonia viral no fim de 2024, o que impactou significativamente sua agenda. Embora não tenha exigido internação, a doença deixou sequelas como fadiga e tosse persistente, levando ao cancelamento de compromissos oficiais - entre eles, a Royal Variety Performance e cerimônias do Dia da Lembrança. Mesmo após a recuperação, a rainha teria continuado a apresentar sinais de fadiga e letargia, o que justificaria a redução em suas aparições públicas.

Além das questões físicas, há ainda o peso emocional de lidar com a doença do marido. Apesar de continuar cumprindo seus deveres, Charles estaria enfrentando um câncer incurável - embora gerenciável com cuidados intensivos. Segundo a comentarista real Camilla Tominey, o rei deve "viver com" a doença, não sucumbir a ela. Tanto que os preparativos para seu aniversário de 80 anos, em 2028, já estão em andamento - um bom sinal, mas ainda insuficiente para conter o apetite por especulações.

O que fica claro é que, mais do que nunca, a monarquia britânica vive uma fase de incertezas. E que por trás da liturgia pública, há uma família lidando, como tantas outras, com doenças, pressões e perdas - sob o olhar constante do mundo.