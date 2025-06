11º Santos Film Fest 2025 celebra o cinema com emoção, reflexão e inclusão

Por: Flávia Viana

Festival de Cinema de Santos reúne 96 produções brasileiras e internacionais, homenagens, bate-papos, sessões infantis e clássicos restaurados, de 24 de junho a 2 de julho em mais de 10 espaços de Santos.

Com o tema "Histórias que ecoam, lições que permanecem", a 11ª edição do Santos Film Fest - Festival de Cinema de Santos promete uma verdadeira celebração da sétima arte. A programação gratuita conta com 96 filmes, entre curtas, longas e documentários de diversas partes do Brasil e do mundo, além de sessões ao ar livre, mostras temáticas, bate-papos com realizadores, homenagens a grandes nomes do cinema e atividades inclusivas.