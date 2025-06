Projeto Meninos: sonhando com homens que se importam com saúde mental

O projeto Meninos - Sonhando os homens do futuro, realizado pelo Papo de Homem e Instituto PDH, ouviu mais de 11 mil adolescentes no Brasil, México e Argentina. O objetivo foi entender dores e sonhos de meninos entre 13 e 17 anos e criar caminhos para uma masculinidade mais saudável.

A pesquisa revelou que 6 em cada 10 meninos não têm uma referência positiva de masculinidade. Entre os dados, destacam-se o uso excessivo de telas, dependência de jogos online (21,6%) e pornografia (19%). Muitos adolescentes afirmam buscar em influenciadores digitais as referências que não encontram em casa.

Imagem: Reprodução

Entre as meninas, os números também preocupam: 53% sofrem de ansiedade, 35% têm insônia e 20% lidam com pensamentos suicidas.

Os dados acendem um alerta sobre a importância da presença ativa de pais e mães. A ausência de diálogo e de limites abre espaço para que a internet ocupe um papel que deveria ser da família. O projeto convida todos a refletirem sobre seu papel na formação emocional dos adolescentes.