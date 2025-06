Lançamento internacional do livro "Open Mind" reúne executivos em Orlando

A cidade de Orlando (EUA) será palco do lançamento internacional do livro "Open Mind: como a maior rede de networking C-Level do Brasil vem transformando carreiras e vidas", no dia 24 de junho, no estádio do Orlando City. O evento contará com a presença do Cônsul do Brasil em Orlando, João Lucas Quental, e reunirá mais de 30 executivos de grandes empresas brasileiras e americanas.

Lúcio Júnior Imagem: Divulgação

Escrito por Lúcio Júnior, fundador do Open Mind Brazil, o livro apresenta a trajetória da principal rede de networking para altos executivos do país, reunindo relatos de mais de 20 líderes empresariais - incluindo nomes como Sonia Hess (Dudalina), Bruno Szarf (Stefanini) e Dorival Oliveira (McDonald's). A obra destaca histórias reais de superação, propósito e transformação no ambiente corporativo. Após Orlando, os lançamentos seguem em São Paulo, no dia 1º de julho, e em Belo Horizonte, no dia 15 de julho.