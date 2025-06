Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casam no Cristo Redentor

No último sábado (21), a atriz Giovanna Lancellotti e Gabriel David, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), oficializaram a união em uma cerimônia no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Giovanna Lancellotti e Gabriel David Imagem: Anna Quast e Ricky Arruda/Divulgação

A celebração teve caráter intimista, com a presença apenas de familiares e amigos próximos do casal. Os registros fotográficos ficaram a cargo da dupla Anna Quast e Ricky Arruda, responsáveis por fotografar casamentos e eventos de grande porte no Brasil.