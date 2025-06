Bruno, do KLB, estreia nova faixa de sua carreira solo

Após o sucesso com o single "Sacrifice", o produtor musical e artista Scorn, projeto solo de Bruno, integrante do grupo KLB, acaba de lançar em parceria com a Radar Records, a faixa "The Divine Sanctuary", nas principais plataformas de música.

Bruno Imagem: Reprodução

Explorando as camadas mais profundas do techno e da música eletrônica, "The Divine Sanctuary" reflete a busca incansável de Bruno por novas possibilidades dentro do universo eletrônico. Sob o nome Scorn, Bruno reafirma sua paixão pela música e sua capacidade de reinvenção, apresentando um trabalho que vai além das pistas de dança e conecta a essência de sua arte.