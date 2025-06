Butantã Shopping promove festa junina gratuita no fim de junho

Nos dias 27, 28 e 29 de junho, o Butantã Shopping promove sua tradicional festa junina com entrada gratuita. A programação inclui música ao vivo, quadrilha, comidas típicas e atividades para crianças e adultos.

Imagem: Reprodução

O evento acontece no Piso 1 do shopping, localizado na zona oeste de São Paulo, e é organizado pela equipe do Carrefour Property. Na sexta-feira (27), a festa vai das 18h às 22h. Já no sábado (28) e domingo (29), a programação segue das 14h às 20h. Durante os três dias, o público poderá aproveitar barraquinhas com comidas e bebidas juninas, maquiagem temática, brincadeiras, gincanas, bingo, DJ e apresentações musicais ao vivo.