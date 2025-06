Toy Story comemora 30 anos com ativação especial no Parque Villa-Lobos

Inspirada na estética western dos personagens mais carismáticos da franquia, a ativação promete transportar o público direto para o universo lúdico de Toy Story, com direito a ambientes instagramáveis, atividades juninas repaginadas e brindes exclusivos para os primeiros participantes.

Entre as atrações, a tradicional pescaria vira uma moderna "máquina de garras" — como aquela do primeiro filme, lembram? Já a clássica brincadeira de "pregar o rabo no burro" ganha uma releitura com o personagem Bala no Alvo. E tem mais: uma missão especial inspirada em Toy Story 4, além de Oficina de Chapéu de Palha, Kit de Pintura para os pequenos e até Correio Elegante.

A ação é parte de uma campanha maior que celebra as três décadas do primeiro longa de animação feito inteiramente por computação gráfica, lançado em 1995. Desde então, Toy Story se tornou um fenômeno global, com milhões de fãs, quatro filmes (e um quinto já anunciado para 2026), especiais como Toy Story de Terror e uma legião de produtos licenciados. No Brasil, a celebração começou com tudo na D23 Brasil, em novembro do ano passado, e passou até pelo prêmio Bola de Prata 2025, onde Woody e Buzz apareceram com direito a performance de "Amigo Estou Aqui".

Agora, a comemoração toma conta das festas juninas paulistanas, com uma ambientação que combina como nenhuma outra com os nossos arraiás. Além da ativação no parque, a campanha inclui sinalização em mais de 80 lojas físicas pelo Brasil (como RiHappy, Caedu e SuperLegal), páginas temáticas nos maiores e-commerces (Amazon, Mercado Livre e Shopee), conteúdos especiais no Disney+ e cobertura digital da turnê junina nas redes da Disney Brasil.

E um convite especial: no sábado, 22 de junho, estarei me programando para viver essa experiência ao lado da minha família e amigos. Se você também é fã da franquia ou quer levar as crianças para um programa diferente, vale a pena conferir. Afinal, não é todo dia que Woody e Jessie trocam o Velho Oeste por uma quermesse brasileira. Quem já confirmou presença?