Príncipe William faz 42 anos sob tensão real e ausência da esposa Kate

A discussão do real estado de saúde do rei, ainda em tratamento contra um câncer não esclarecido, combinada com o afastamento de sua esposa, Princesa Catherine, também diagnosticada com a doença, colocaram William sob os holofotes como nunca antes. Enquanto a saúde do pai segue sendo tratada com um misto de transparência e cautela pelo Palácio de Buckingham, é a condição da princesa de Gales que tem mobilizado, com cada vez mais intensidade, a imprensa, as redes sociais e o imaginário coletivo britânico.

O sumiço de Kate e a nova onda de boatos

Após o anúncio público de seu diagnóstico de câncer em 2024, Kate praticamente retirou-se da vida pública para focar na recuperação. A decisão gerou muita fofoca, mas eventualmente foi compreendida - e amplamente respeitada — pela maioria da população, sobretudo após o vídeo divulgado pela princesa em que ela mesma revela sua luta. No entanto, a nova onda de teorias da conspiração ganhou novo fôlego nos últimos dias quando o Palácio anunciou, de última hora, que Kate não compareceria ao evento de Ascot nesta semana, mesmo após sua breve aparição pública no Trooping the Colour de 2025 ao lado do marido e dos filhos.

Esperava-se que, após esse retorno simbólico, Kate Middleton voltasse com maior fôlego aos compromissos oficiais. Sua ausência repentina, depois de anunciada, reacendeu rumores infundados nas redes sociais sobre a gravidade de sua doença.

William, por sua vez, tem mantido uma postura contida, cuidadosa e claramente emocional em relação ao assunto. Em compromissos oficiais, já agradeceu publicamente as manifestações de carinho que ele e Kate vêm recebendo. Mas é evidente o peso que carrega ao tentar proteger a privacidade da esposa, manter o equilíbrio emocional dos três filhos pequenos e, ao mesmo tempo, sustentar a imagem da monarquia em meio ao vácuo institucional deixado pela ausência dos dois principais rostos da realeza. Sem esquecer do drama com irmão, Harry, e a cunhada, Meghan Markle.

Pressão crescente pela sucessão