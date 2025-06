19 países são banidos pelo Governo Trump - O que você precisa saber

Banimento Total : impede completamente a entrada de visitantes e imigrantes dos seguintes países: Afeganistão, Mianmar (Myanmar), Chade, República do Congo, Guiné Equatorial, Eritreia, Haiti, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen .

Banimento Parcial: restringe a emissão de vistos e reduz o período de validade dos vistos já emitidos para cidadãos de Burundi, Cuba, Laos, Serra Leoa, Togo, Turcomenistão e Venezuela.

Essas restrições se aplicam a pessoas dessas nacionalidades que estavam fora dos Estados Unidos em 9 de junho de 2025 e que, até essa data, não portavam um visto válido.

Apesar da rigidez da medida, há exceções relevantes. Atletas e técnicos que participam de competições internacionais, como a Copa do Mundo ou os Jogos Olímpicos, seguem autorizados a entrar nos Estados Unidos, mesmo se forem de países incluídos no banimento. No entanto, essa exceção não se estende automaticamente a torcedores, jornalistas, familiares ou outros membros das delegações, o que pode causar obstáculos logísticos importantes para a realização desses grandes eventos esportivos, cujas próximas edições estão programadas para ocorrer em território americano.

O governo também informou que a lista de países será revisada a cada 90 dias, o que significa que novos países podem ser incluídos ou removidos da restrição. Por isso, é essencial acompanhar as atualizações e compreender de que forma essas mudanças podem afetar seus planos de viagem ou permanência nos Estados Unidos. Estar atento às regras em constante evolução é a melhor forma de se preparar e evitar contratempos.