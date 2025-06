Paulo Guidelly vive drama de imigrante que vende os órgãos em espetáculo

"Migrantes" expõe de maneira crua e impactante a realidade dos deslocamentos humanos forçados, mergulhando o público na experiência daqueles que atravessam desertos e oceanos em busca de sobrevivência., exibindo uma narrativa fragmentada onde diferentes personagens e situações se entrelaçam, e compõem um grande mosaico sobre a migração contemporânea. O espetáculo, que tem texto de Matéi Visniec, traz Paulo interpretando o personagem Elihu, um imigrante da África.

"Elihu é um africado nascido na Eritreia, país no nordeste da África. Ele é mais um de muitos cidadãos que vivem em países com extrema pobreza e condições de guerra. Seu maior sonho é ir à Inglaterra para trabalhar, sustentar a família e futuramente trazê-los para junto dele no novo país. Para alcançar seu objetivo, ele é influenciado a vender seus próprios órgãos que é um Capital, justificando que Deus fez dois órgãos para dar uma reserva", conta Paulo sobre seu personagem.

Ao longo da peça, somos levados a diferentes cenários: campos de refugiados superlotados, barcos precários à deriva no mar, postos de controle militarizados e cidades que se tornam fortalezas contra aqueles que tentam atravessar suas fronteiras. Cada cena confronta o público com um dilema moral, seja o cinismo das autoridades, a impessoalidade da burocracia ou o tráfico humano que explora o desespero de quem não tem escolha.

Entre o trágico e o absurdo, "Migrantes" lança um olhar satírico e cortante sobre a hipocrisia de um mundo que prega a liberdade, mas ergue muros cada vez mais altos. Mais do que um espetáculo, é uma experiência imersiva e necessária, que nos obriga a refletir sobre o significado de fronteiras, pertencimento e humanidade. Em tempos de crescente intolerância e desinformação, a peça convida a sair da apatia e a enxergar, nos rostos e vozes dos migrantes, o reflexo de nossas próprias histórias e identidades.

"Assisti documentários, reportagens e pesquisei artigos sobre refugiados para construir o personagem. Me aprofundei em histórias de pessoas que doaram seus órgãos para se refugiarem com mais 'facilidade'. O personagem criado está em uma linha muito tênue entre inocência e ambição. Ele sabe o que está fazendo e as consequências de sua ação", explica Guidelly.

O discurso da peça tem relevância global porque estamos falando de um contexto extremamente atual. O número de refugiados e migrantes em todo o mundo tem crescido significativamente, atingindo níveis recordes. Nos últimos 2 anos, o número de refugiados cresceu 8% em relação aos anos anteriores, chegando a 120 milhões de pessoas. Este aumento reflete um aumento de conflitos, perseguições e outras causas de deslocamento forçado.