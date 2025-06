Danilo Caymmi apresenta o show "Andanças"

O show acontece no Ristorantino Golf, espaço do Gruppo Trevisani dedicado à música, coquetelaria e eventos com vista privilegiada para a natureza. Inaugurado em 2025 na sede do Riviera Golf Club (Módulo 11), o local une gastronomia descontraída, sofisticação e uma programação cultural vibrante.

SERVIÇO:

Evento: Show "Andanças" com Danilo Caymmi

Data: Sábado, 5 de julho de 2025

Horário: Abertura da casa às 19h | Início do show às 21h

Local: Ristorantino Golf - Riviera de São Lourenço, Módulo 11 - Bertioga (SP)

Ingressos:

Reservas, ingressos e informações: WhatsApp (13) 3512-1001