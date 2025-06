Simone Zucato celebra retorno às telas

"Foi uma grande alegria voltar. As novelas sempre tiveram um papel muito importante na minha vida. Elas foram fundamentais para a minha escolha em ser atriz desde minha infância", conta Simone, que foi convidada para a novela por Giovani Barros, produtor de elenco da TV Globo.

Na trama, ela interpreta Silvana, uma mulher forte e despachada, casada com o Sargento Castanho (vivido por Dherio Chagas). A personagem retrata o cotidiano de mulheres que vivem ao lado de profissionais da segurança pública, lidando com os riscos da profissão e cultivando relações marcadas pela parceria e pela valorização do tempo vivido a dois. "Acho que isso as torna mulheres fortes, que sabem valorizar mais intensamente a presença e a convivência com seus parceiros", afirma.

O reencontro com o set de gravação foi cheio de significado para a atriz. "Fui super bem recebida pelos colegas - o Dherio, o Humberto [Morais] e o Hugo Resende. Foi uma alegria dividir cena com atores tão talentosos e generosos. A troca com eles foi imediata e muito potente, e isso faz toda a diferença no processo", destaca.

Com relação à participação na novela, Simone mantém a expectativa de que a história de Silvana e Castanho se prolongue. "Independente de ser uma participação, todo personagem tem um propósito em estar ali; e eu espero chegar a ele. Mas claro, gostaria muito que eles seguissem na trama", completa.

Nos bastidores, a atriz se prepara para novos voos, planejando se autoproduzir também no audiovisual e segue com projetos para os palcos em andamento, em busca de recursos para tirá-los do papel. No teatro, ela esteve à frente de produções marcantes como as adaptações brasileiras das peças A Toca do Coelho e, mais recentemente, a comédia da Broadway Sylvia, acumulando funções de atriz e produtora.

No cinema, a atriz já concluiu as gravações de Juntos Para Sempre, filme baseado na obra de Walcyr Carrasco, que tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2025. O longa marca mais um passo importante de Simone na retomada de sua trajetória nas telas. "Quero seguir me exercitando como atriz e para que mais pessoas conheçam meu trabalho. Tenho muita coisa em mente e estou cheia de vontade de fazer", conclui.