Saudability Lab Experience propõe nova forma de ver saúde e bem-estar

Com isso, o evento busca impactar não só a forma como as pessoas consomem saúde, mas também como se relacionam com a informação, com o outro e com o ambiente. É uma proposta de reconexão - com o corpo, com a mente, com os ciclos naturais e com o propósito individual e coletivo, perpassando pelo o que consumimos, como consumimos e porque consumimos.

Talks, experiências e ativações

Durante os quatro dias de evento, os espaços Eventos e o Cubo JK receberão um circuito de experiências cuidadosamente desenhado para estimular os sentidos, promover aprendizados e criar conexões.

A programação do Saudability Lab Experience é ampla e criteriosamente pensada para promover vivências exclusivíssimas. Entre os destaques estão os talks com especialistas e personalidades que abordam temas como saúde emocional, nutrição regenerativa, longevidade, sustentabilidade, maternidade, espiritualidade, felicidade, autoconhecimento e inovação. Além disso, o evento oferece vivências sensoriais e práticas integrativas, ativações de marcas comprometidas com o bem-estar — incluindo testagem de produtos e serviços —, espaços instagramáveis e interativos, trilhas de conhecimento, oficinas e momentos dedicados à troca, escuta ativa e inspiração.

A ideia é criar uma atmosfera imersiva, em que cada visitante se sinta acolhido, instigado e impactado. O Saudability Lab Experience é também um ponto de encontro entre marcas conscientes e consumidores atentos, gerando conversas mais humanas e experiências mais memoráveis.