Lições de Meghan sobre negócios, ambição e resiliência 

"Um conselho que recebi e nunca esqueci: não tente ganhar o papel, ganhe a sala. Mesmo que você não consiga aquele trabalho, deixe os diretores verem que você é talentosa, que você tem algo a oferecer. Trate-os com gentileza. As relações importam — você vai cruzar com essas pessoas de novo."

5. Saída de Suits e a importância da equipe

"Deixar a série foi difícil. Não pudemos anunciar minha saída, então não houve despedida. Eu adorei aquela equipe. Foram sete anos trabalhando juntos. Estar de volta com uma nova equipe, no 'With Love, Meghan', me lembrou o quanto eu tinha sentido falta disso. Gosto de trabalhar em time."

6. Narrativa pública, imprensa e fronteiras

"Se eu pudesse reescrever minha narrativa pública, pediria para as pessoas falarem a verdade. Não há problema em dizer 'não me sinto confortável em responder isso'. É importante estabelecer fronteiras. Com o tempo, maturidade e apoio, você entende que não precisa se explicar sempre."

"Não vejo valor em ser super ensaiada. As pessoas querem autenticidade. Não adianta ter uma narrativa que não é sua."