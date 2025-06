Homenagem, imitação ou imaginação? Como Diana molda Catherine e Meghan?

Por: Ana Claudia Paixão - via Miscelana

A essa altura, já se tornou lugar comum: a cada aparição da princesa Catherine ou de Meghan Markle, as duas são comparadas entre si e, ainda mais, frequentemente julgadas como fazendo "homenagens" à sogra que não chegaram a conhecer em vida. Segundo a revista Tatler, a princesa de Gales já prestou mais de 50 homenagens a Diana ao longo dos anos - e o Trooping the Colour de 2025 reacendeu a pergunta que nunca se cala: onde termina o estilo e começa o mito de Lady Di na realeza contemporânea?

No desfile realizado em 14 de junho, Kate Middleton surgiu deslumbrante em um vestido-casaco turquesa com gola branca marcante, assinado por Catherine Walker. O look foi complementado por um fascinator combinando, penteado preso sofisticado e brincos de pérola que pertenceram à rainha Elizabeth II. A elegância serena da princesa e sua escolha cromática evocaram de imediato a aparição de Diana no mesmo evento, em 1988, com vestido-casaco verde, gola branca e chapéu coordenado - também de Catherine Walker. Assim como naquele ano, quando Diana combinava seu visual com o do pequeno príncipe Harry, em 2025 Catherine e a princesa Charlotte surgiram com trajes em harmonia, sugerindo mais do que estilo: um elo visual entre gerações reais.