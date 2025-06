Imersão 7 inteligências da Expansão de Negócios reúne empresários em SP

O ex- diretor executivo tem mais de 20 anos de experiência em marketing, vendas, modelagem e estruturação de negócios, com marcas como Unilever, Claro, TIM e mais de trezentas lojas da maior empresa de celulares do mundo. Deixou a posição de Diretor Executivo na maior empresa de celulares do mundo para multiplicar sua capacidade de planejar e conduzir a execução de projetos de expansão, inovação, desenvolvimento e transformação de empresas.

"Foram longos anos de parceria na Samsung. Eu era responsável pela expansão das lojas no Brasil e depois também fui responsável pela expansão do mercado de tablet e de relógios inteligentes. Com uma marca tão conhecida, se você tem um bom produto e faz um bom trabalho, é uma fórmula de muito sucesso. Durante esse período que eu fui fazendo os negócios crescerem ali, nas áreas que eu administrava na Samsung, começou a surgir uma grande oportunidade de fazer isso para o mercado também. O próprio mercado me procurava porque eu já tinha uma vasta experiência. Fui abordado por empresas de vários portes para ajudar neste processo e subprocessos. Assim, decidi abrir a Goshen Land, que é uma empresa de consultoria que encaminha empresas para expandirem seus negócios. Logo, iniciei um pool de investimentos, que é um fundo, junto com a Bossa Nova, para potencializar startups e para também fazer expansão de negócios que são prioritariamente tecnológicos. E tenho trabalhado para transformar a sociedade nesse segmento", compartilha Dema Oliveira.

Nesta edição também se juntou a imersão a CEO e empresária Liliam Vanessa Zier que atualmente ocupa o cargo de CEO da Livas e também da Pafer, empresa que está no mercado há mais de 35 anos como distribuidora e importadora de fixação industrial. Entretanto, já atuou como gerente de filial na GS1 Brasil Associação Brasileira de Automação, empresa muito conhecida pelo famoso código de barras, além da Levorin como analista de inteligência estratégica.

"A Livas atua no desenvolvimento de projetos e empresas de pequeno, médio e grande porte há mais de 15 anos. Nosso papel na Pafer é alavancar os departamentos de marketing, gestão, desenvolvimento de pessoas e financeiro, trazendo a visão moderna e arrojada adotada em outras empresas nas quais já atuamos." Explica a CEO.

O livro As 7 Inteligências da Expansão de Negócios apresenta os pilares fundamentais para alcançar o sucesso empresarial. "A imersão me trouxe mais capacitação e abertura de novas ferramentas estratégicas para a minha atuação. Ela também foi excelente para me especializar e fortalecer o meu trabalho de expansão de negócios e mentorias em processos de empresa pelo qual venho crescendo e captando empreendedores", finaliza Liliam sobre a participação na imersão.