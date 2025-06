Herson Capri e Caio Blat voltam em cartaz com 'Memórias do Vinho'

Os atores Herson Capri e Caio Blat interpretam pai e filho em "Memórias do Vinho", último texto escrito para o teatro pela Jandira Martini, que faleceu em janeiro de 2024, em colaboração com Maurício Guilherme. A peça inédita foi criada a partir de uma ideia do produtor Fernando Cardoso, que produz a peça ao lado de Roberto Monteiro.

Herson Capri e Caio Blat Imagem: Roberto Setton/Divulgação

Com direção de Elias Andreato, o espetáculo que cumpriu temporada de sucesso no Teatro Vivo em 2024, volta em cartaz, agora no Teatro Renaissance, de 05 a 27 de julho. Tomando como contexto o universo dos vinhos, a peça retrata o reencontro entre pai e filho que estão afastados há muitos anos. Reunidos por pura necessidade, o filho vê na adega do mais velho uma chance de sair da ruína financeira vendendo algumas garrafas.