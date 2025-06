Turismo no Brasil cresce 49,7% com 4,8 mi de visitantes internacionais

O número de chegadas de turistas internacionais no Brasil de janeiro a maio de 2025 superou os resultados de toda a série histórica para o mês. Foram 4,8 milhões de visitantes estrangeiros. O resultado representa um crescimento de 49,7% em relação aos primeiros cinco meses de 2024, quando o registro de chegadas foi de 3,2 milhões. Os dados foram divulgados em uma parceria do Ministério do Turismo, da Embratur e da Polícia Federal.

Imagem: Embratur-Sebrae/Divulgação

O mês de maio também foi recorde. Ao todo, no período, o Brasil registrou a entrada de 461.341 visitantes estrangeiros, 37,4% a mais que no mesmo período do ano passado, quando o registro ficou em 125.689. O número de chegadas no acumulado representa 70% da meta estipulada para o ano pelo Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027, que prevê a chegada de 6,9 milhões de turistas ao país até dezembro. A expectativa é que o país atinja, ainda este ano, o patamar de 8 milhões de turistas internacionais, marca esperada para o final do período.