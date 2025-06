Mounjaro é aprovado tratamento de obesidade: médico revela mitos e verdades

Com filas de espera nas farmácias, o Mounjaro, caneta injetável que viralizou nos Estados Unidos e tem sido chamada de "Ozempic dos ricos", desembarcou no Brasil com preço de até R$ 4 mil - e já é febre entre quem está em busca de soluções para perder peso. No último dia 09 de junho, foi inclusive aprovado pela Anvisa para o tratamento da obesidade. Celebridades como Kim Kardashian e Elon Musk foram associadas ao uso de medicamentos do tipo GLP-1.

O Dr. Rodrigo Schöder, médico nutrólogo com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, listou os principais mitos e verdades sobre o Mounjaro. Confira:

"É um remédio para emagrecer."