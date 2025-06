Entenda a nova regra de registro e evite problemas com a imigração nos EUA

Imagem: Reprodução

No caso de visitantes a turismo, o registro geralmente é feito automaticamente no momento da entrada nos Estados Unidos. Ao passar pela imigração e apresentar um visto válido, é gerado o Formulário I-94, um documento eletrônico que comprova a entrada legal do visitante no país. Esse formulário pode ser acessado online pelo site da U.S. Customs and Border Protection (CBP). É recomendável que o visitante imprima e carregue uma cópia do I-94 durante toda a sua estadia, pois ele serve como prova de registro e demonstra que a pessoa está em conformidade com as normas de imigração.

Se o Formulário I-94 não for emitido automaticamente, o que pode ocorrer em entradas por fronteiras terrestres, o visitante deverá efetuar o registro por meio do Formulário G-325R, disponível online.

Além disso, as autoridades imigratórias agora buscam controlar com mais rigor a localização dos estrangeiros em território americano. Caso o visitante mude de endereço após os 30 dias iniciais, é obrigatório comunicar essa mudança à imigração.

O não cumprimento dessas exigências pode gerar sérias consequências, como infrações criminais, sujeitas à aplicação de multas e, em casos mais graves, até prisão. Por isso, ao chegar aos Estados Unidos, é essencial confirmar se o registro de entrada foi realizado corretamente e assegurar que você tenha os documentos necessários sempre com você durante a estadia. Essa precaução ajuda a evitar complicações com as autoridades e contribui para uma viagem segura e tranquila.