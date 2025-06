Renato Misiuk assina a direção musical do leilão de Neymar Jr.

Nesta terça-feira (10), a Arena Mercado Livre, em São Paulo, será palco da 5ª edição do leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., com direção musical assinada pelo maestro Renato Misiuk.

Maestro Renato Misiuk Imagem: Divulgação

Responsável pela produção e curadoria artística do evento, Misiuk preparou um espetáculo especial que reúne cinco grandes atrações musicais. Entre as performances confirmadas estão o duo Cello2You, o grupo SINC Strings DJ, uma orquestra e coral com 70 artistas no palco, além da participação do cantor CaJunior.