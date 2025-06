Prêmio Potências homenageia o cantor Péricles

Voltado à valorização de pessoas pretas que impactam e transformam o mercado, o Prêmio acontecerá em 24 de novembro, na imponente Sala São Paulo, com realização do Ministério da Cultura. A noite promete ser um marco de reconhecimento, emoção e orgulho coletivo. Após bater recordes de patrocínio em 2024, o Potências reafirma sua missão de amplificar vozes negras e promover pluralidade, inclusão e visibilidade no cenário nacional.

O grande homenageado da edição, Péricles, é reconhecido como o rei da voz e por sua contribuição inestimável à cultura brasileira. Mais do que um artista, é símbolo vivo da potência da voz negra que emociona e transforma.

"Nosso compromisso é com a valorização da cultura negra em sua pluralidade. O Potências é um espaço de consagração e também de futuro, onde talentos são reconhecidos, histórias são contadas e novas possibilidades são criadas", reforça Beltrão.