Peça apresenta releitura de Shakespeare com atores com Síndrome de Down

Por: Patrícia Alves

A Peça "Do jeito que você gosta", releitura do clássico de Shakespeare, será encenada por um elenco integralmente formado por atores com T21.

Amanhã, quarta-feira, dia 11, às 19h, no teatro do colégio Santa Cruz. A peça será aberta ao público e sem necessidade de inscrição. O mesmo elenco protagonizou o longa-metragem Down Quixote, exibido em nosso teatro no ano passado.