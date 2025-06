AACD promove bazar solidário no Shopping SP Market

De 10 a 15 de junho, a AACD promove o Bazar Itinerante - Moda é Movimento no Shopping SP Market, na zona sul da capital paulista. Com diversos produtos disponíveis, todas as vendas da iniciativa serão totalmente revertidas para o custeio das operações da instituição, que realiza 80% de seus atendimentos via SUS (Sistema Único de Saúde) - ou seja, sem nenhum custo direto aos pacientes.

Imagem: Divulgação

Opção para quem procura presentes para o Dia dos Namorados, o bazar reúne doações de empresas parceiras com itens que vão de vestuário e calçados a alimentos e itens para o dia a dia, todos novos e seminovos e oferecidos em condições especiais. Na semana da ação, os interessados podem visitar o espaço das 12h às 20h, de terça a sábado, e das 14h às 20h no domingo.