Principal corrida de rua da América Latina anuncia percursos das provas

Já as provas de 10K | Betnacional e 42K | Corona Cero (Maratona) passaram por ajustes. A prova de 10K, com percurso completamente reformulado, terá largada no Aterro do Flamengo em direção a Botafogo (pela contramão da pista sentido Zona Sul/Centro), com retorno próximo ao Clube Guanabara, passando novamente pelo Aterro, realizando o segundo retorno retorno logo após a Passarela do MAM e chegando após o Monumento aos Pracinhas. A Maratona (42K) segue com largada e chegada no Aterro do Flamengo, mas teve a volta no Museu do Amanhã retirada por questões técnicas. Em substituição, foi incluído um trecho de ida e volta nas avenidas Alfredo Agache e General Justo, nas proximidades do Museu Histórico Nacional.

Quando o assunto são os recordes da Maratona do Rio, na prova de 42K, o queniano Josphat Kiprotich estabeleceu a marca de 2:12:35, em 2024, e a etíope Kebebush Yisma Zewode Mariam completou o trajeto em 2:34:33, em 2022. Outro recorde quebrado na última edição foi o da prova de 21K na categoria feminina, pela queniana Nelly Chepchumba, com 1:10:08. Já na categoria masculina, o recorde da prova de 21K é de 1:01:03, do brasileiro Daniel Ferreira do Nascimento, estabelecido em 2022.

A programação esportiva da 23ª edição da Maratona do Rio começa na quinta-feira, 19, com a Prova 5K | I♥PRIO. Na sexta-feira, 20, acontece a Prova 10K | Betnacional. A Meia Maratona do Rio | Claro, prova de 21K, será realizada no sábado, 21. Por fim, a Maratona do Rio | Corona Cero, prova de 42K, ocorre no domingo, 22.

Além da programação esportiva, a Maratona do Rio promove uma série de atividades culturais através do projeto Maratona com Arte, além dos espaços localizados na Marina da Glória, como a Casa Maratona, que abriga a loja oficial do evento, e o Village Maratona, que receberá shows de música.