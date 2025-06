O fim da batalha judicial entre Blake Lively e Justin Baldoni

Por: Ana Claudia Paixão - via Miscelana

No que talvez seja o episódio mais explosivo de Hollywood desde o julgamento de Johnny Depp e Amber Heard, o embate jurídico entre Blake Lively e Justin Baldoni chegou a uma reviravolta decisiva: a Justiça dos Estados Unidos descartou nesta segunda-feira (9) a ação bilionária movida por Baldoni contra Lively, Ryan Reynolds e o New York Times. A decisão do juiz Lewis J. Liman representa não só um revés jurídico dramático para Baldoni — que pedia US$ 400 milhões em indenizações — como também marca um ponto de virada em uma batalha pública marcada por acusações de assédio, difamação, retaliação e manipulação da mídia.

Para quem não acompanhou desde o início: tudo começou com o polêmico set do filme It Ends With Us, adaptação do livro de Colleen Hoover, estrelada e coproduzida por Lively e Baldoni. Em dezembro de 2024, após o lançamento do filme, Blake Lively protocolou uma queixa formal junto ao Departamento de Direitos Civis da Califórnia, acusando o colega de assédio sexual e comportamento retaliatório. A denúncia vazou rapidamente para a imprensa e deu início a uma guerra de versões. A atriz alegava não apenas constrangimentos e toques indesejados no set, mas também um padrão de intimidação e isolamento profissional.