Jogo de Neymar Jr. e Loovi na Vila Belmiro é ampliado e ganha reforços

Por: Patrícia Alves



O Jogo Comemorativo Neymar Jr. e Loovi, inicialmente marcado para 10 de junho, foi reagendado para a próxima terça-feira, 17 de junho, às 18h, na Vila Belmiro, em Santos (SP). A mudança ocorre após o atleta Neymar Jr. testar positivo para COVID-19 na última semana. Em repouso e em tratamento, o craque estará presente na nova data, mas não participará da partida como jogador, acompanhando o evento do banco de reservas.



Com o reagendamento, a Loovi aproveitará a nova data para ampliar o evento e trazer ainda mais nomes e convidados do esporte, da música, do entretenimento e das redes sociais, transformando a celebração em uma experiência ainda mais relevante e diversa. A lista atualizada dos convocados será divulgada nos próximos dias.

Neymar Jr. Imagem: Divulgação

O jogo será transmitido ao vivo pelo Flow Podcast, e todo faturamento gerado pela seguradora no dia do jogo será integralmente destinado ao Instituto Neymar Jr., projeto social mantido pelo atleta.



"Nossa prioridade é o bem-estar do nosso embaixador, e estamos felizes por ele estar se recuperando. Essa nova data nos dá a oportunidade de tornar o evento ainda maior, trazendo dezenas de influenciadores, jogadores e celebridades que não poderiam estar presentes se o jogo fosse dia 10. Agora vamos ter um evento ainda mais especial", fala Quézide Cunha, CEO da Loovi Seguros.