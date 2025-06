A apresentadora e autora Vanessa Bellini fala sobre seu livro

Hoje grande parte do meu trabalho é voltado para mulheres, vejo o quanto fazemos, o quanto contribuímos para a sociedade, para o país, mas pouco se dá o crédito. O caminho para a mulher, em qualquer área de atuação, é mais árduo, é mais dolorido, são muitas camadas de provação que a mulher passa. Nada mais justo que reconhecer a trajetória de sucesso, e de conquistas das mulheres mais notáveis do nosso país. O prêmio engaja, inspira e serve de exemplo para a nossa juventude. Quando uma mulher vence abre espaço para uma geração vencer.

6. Seu trabalho une televisão, literatura, empreendedorismo e ativismo. Qual dessas frentes mais te desafia hoje?

Eu acredito que o desafio é unir todas as versões da Vanessa, em uma só, e não se perder no meio da jornada. Eu sou uma comunicadora, que usa o alcance da minha voz e o poder do audiovisual para impactar cada vez mais mulheres em busca do seu despertar. Sou uma empreendedora inquieta, se eu sinto que posso fazer algo, mas nao encontro espaços, eu mesma crio, desenho do zero, e não sossego até aquele projeto sair do papel e impactar outras pessoas.

7. Você tem um MBA em Liderança Feminina. Que aprendizados dessa formação mais te surpreenderam ou viraram prática no seu dia a dia?

Conheci mulheres do mundo todo nessa formação, ainda tenho um grupo de whatsapp com algumas, e em algumas conversas foi unânime o fato do tempo de vida da mulher custar mais caro. Entendemos que o autocuidado que devemos ter com nós mesmas, em todas as nossas decisões, são extremamente relevantes para vivermos bem e com a saúde mental em dia. A mulher pode ser a CEO de uma grande empresa, e ter um time completo para apoiá-la em várias decisões, mas ainda assim, em casa, na sua família, ela é a rede de suporte emocional de todos, e é ela quem toma as decisões da família e dos filhos, é uma sobrecarga mental em vários aspectos. Temos que diariamente cuidar de nossas escolhas, elas afetam todo o resto.

8. A autoestima é tema recorrente nos seus conteúdos. Por que ela ainda é uma barreira para tantas mulheres?