A atriz Camilla Camargo reflete sobre novos papéis e pertencimento

Camilla Camargo Imagem: Divulgação

Na contramão do imediatismo da contemporaneidade, Camilla aposta em processos lentos, escolhas com sentido e projetos nos quais acredita de verdade. Depois de participar de filmes como "Travessia", com Chico Diaz e Caio Castro, e "Intervenção", do mesmo roteirista de "Tropa de Elite", ela agora compõe o elenco principal de "A Caipora", longa que explora o inconsciente coletivo a partir de mitologias brasileiras.

"Foi uma experiência transformadora. A gente filmou em uma aldeia de verdade, cercados pela natureza e por símbolos tão enraizados na nossa ancestralidade que em muitos momentos eu sentia como se estivesse mesmo tocando algo sagrado. Foi uma sensação única poder resgatar uma figura tão caracteristicamente brasileira, tão ligada ao nosso folclore, e ao mesmo tempo me aventurar num gênero que eu ainda não tinha explorado, que é o thriller sobrenatural. Estar ali, naquele ambiente, com aquela energia, deu uma camada a mais à minha entrega como atriz", revela.

Por trás das câmeras, não é de hoje que a artista fala, também, da maternidade com uma franqueza rara. Segundo ela, o pós-parto foi transformador em mais de um sentido: "A sociedade cobra da mulher uma reinvenção estética, emocional, financeira e existencial quase imediata. E não tem manual. É reconhecer a mulher que você era, a mulher que você está se tornando. E, ao mesmo tempo, experienciar uma alegria, entrega e transformação do cotidiano descomunal. Tudo isso junto".

Essa fase não a afastou da arte — ao contrário, a empurrou para ela com ainda mais urgência: "A maternidade me deu uma lente nova. Já não me interesso por repetir fórmula. Eu quero me refazer, me reinventar. E quero que meu trabalho reflita isso. As atrizes que eu mais admiro, como Fernanda Montenegro, Viola Davis e Cate Blanchett, são aquelas que vivem tudo com o corpo inteiro. Eu não quero viver pela metade. Nem atuar pela metade".

Para quem acompanha Camilla nas redes sociais, é inegável: ela sabe viver. Com voz ativa na promoção da atividade física e na defesa da integração entre corpo e mente, ela tem explorado também sua faceta empreendedora. Recentemente, assumiu o posto de sócia-embaixadora da 7 Princípios da Terra, marca de bebidas funcionais e orgânicas que alia bem-estar e propósito.