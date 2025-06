Sopa de Pistache é destaque no Festival de Sopas Ceagesp

Imagem: Divulgação

A Sopa Al Mare, que leva lula, marisco e peixe como ingredientes, vai matar a fome e o frio, além de matar a saudade do público do Festival do Pescado e Frutos do Mar Ceagesp, que terminou no mês passado, e volta em setembro.

Confira a lista de cremes e caldos (de quarta a domingo: 4 a 8 de junho)

• Sopa de Vaca Atolada

• Sopa de Yakissoba

• Creme de Pera com Roquefort

• Sopa Al Mare (Lula, Marisco e Peixe)

• Creme de Abóbora com Gengibre

• Sopa Surpresa (sabor revelado no dia)

• Sopa de Cebola

• Sopa de Cebola Gratinada

• Sopa de Pistache com Farofa de Pistache (sabor servido somente na quinta-feira)

Além das sopas o festival conta com uma mesa de acompanhamentos: Pão Italiano, Pão Francês, Alho Frito, Croutons, Calabresa Assada, Queijo Parmesão Ralado, Ricota Temperada, Farofa Temperada, Cebolinha, Salsinha, Pimenta e Azeite,

O evento funciona de quarta a domingo no Espaço Gastronômico Ceagesp, até o final de agosto. O horário é das 18h às 23h30.

O cardápio do Festival de Sopas Ceagesp muda semanalmente, incluindo sempre novos sabores de cremes e caldos. Mas, a Sopa de Cebola (gratinada e sem gratinar) permanece fixa no buffet em todas as semanas ao longo do evento.