Sir David Beckham: da camisa 7 à realeza britânica

A condecoração coroa uma trajetória de décadas que vai muito além dos gramados. Ex-capitão da seleção inglesa e ídolo global desde os tempos em que defendia o Manchester United e o Real Madrid, Beckham transcendeu o esporte para se tornar um símbolo da identidade britânica no século XXI. Ele soma mais de 100 partidas com a camisa da Inglaterra, participou da campanha que trouxe os Jogos Olímpicos de 2012 a Londres e há vinte anos atua como embaixador da Unicef, com foco em iniciativas voltadas para os direitos das crianças. Em janeiro deste ano, foi homenageado com o Crystal Award do Fórum Econômico Mundial por seu trabalho humanitário.

Mas o título também representa uma reabilitação pública. Beckham já havia sido condecorado com a medalha da Ordem do Império Britânico (OBE) em 2003, mas a nomeação ao título de cavaleiro foi adiada por mais de uma década, após seu nome ter sido associado ao polêmico esquema tributário "Ingenious", do qual foi completamente inocentado apenas em 2021. Desde então, reconstruiu com discrição sua imagem, alinhando sua vida pública aos valores de filantropia, tradição e sustentabilidade — temas caros à monarquia.

A relação entre David Beckham e a família real é, hoje, sólida e visível. Em maio, ele e Victoria foram fotografados ao lado do rei Charles e da rainha Camilla no Chelsea Flower Show, um dos eventos mais tradicionais da elite britânica. Em fevereiro, participaram de um jantar em Highgrove, residência particular do monarca, destinado à promoção das relações culturais entre Reino Unido e Itália. O casal também compareceu ao casamento do príncipe Harry e Meghan Markle, e David frequentemente manifesta publicamente sua admiração pela monarquia e seu desejo de contribuir com a sociedade britânica.

Além disso, Beckham é embaixador oficial da King's Foundation, apoiando programas educacionais e ambientais voltados à juventude. Em documentário recente da Netflix, o ex-jogador revelou sua paixão pela natureza e pelo trabalho como apicultor em sua propriedade nos Cotswolds — um símbolo discreto de pertencimento à paisagem e ao ethos rural que a realeza também valoriza. Seu envolvimento com causas ambientais e a promoção de hábitos sustentáveis refletem uma afinidade de valores com o próprio Charles III, conhecido por sua militância ecológica.

Fora dos campos, Beckham continua sonhando grande. Em maio, anunciou sua entrada no consórcio que assumiu o clube Salford City, ao lado de ex-companheiros de Manchester United como Gary Neville. O objetivo? Levar o pequeno clube da quarta divisão até a Premier League. "Sempre sonhei alto", declarou. "E quero ver esse clube chegar ao topo."

Com o título de Sir, David Beckham junta-se a um seleto grupo de figuras esportivas e culturais que não apenas marcaram época, mas personificaram — aos olhos da monarquia — o ideal britânico de excelência, responsabilidade pública e elegância. Uma espécie de nobreza popular, erguida não por sangue azul, mas por carisma, disciplina e uma habilidade singular de inspirar.