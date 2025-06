Marcelle Bittar celebra 27 anos de carreira e nova fase como nutricionista

Desde sua estreia nos anos 90, Marcelle testemunhou mudanças profundas na indústria, especialmente com a chegada das redes sociais. "Antes havia um certo mistério em torno das modelos. As pessoas tinham curiosidade sobre como vivíamos, como era o nosso dia a dia. Hoje, com a superexposição, isso se perdeu. Por outro lado, abriu espaço para perfis que talvez não tivessem acesso antes. Foi uma perda e um ganho — e a gente precisa acompanhar essa evolução", observa.

Manter a qualidade dos trabalhos ao longo dos anos foi um dos maiores desafios. "Por ter duas profissões, nunca precisei aceitar trabalhos que não estivessem alinhados com o que acredito. Isso me deu liberdade para manter o padrão e aproveitar a moda de forma mais prazerosa." Fora das passarelas, Marcelle encontrou uma nova vocação: a nutrição integrativa. "A nutrição é autocuidado, é bem-estar. Não dá para separar alimentação da saúde mental. A beleza começa de dentro para fora — e nós, modelos, vendemos o belo. Então, nada mais natural do que cuidar do interior também."

Sobre os próximos passos, ela é clara: "Quero continuar ajudando pessoas a terem uma vida mais saudável, com equilíbrio e paz. Esse é o meu propósito agora."