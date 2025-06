Chef Felipe Bronze participa de projeto sobre alimentação escolar

Por: Patrícia Alves



Uma combinação de conhecimento, alimentação equilibrada e leveza define a parceria entre a Sanutrin, empresa especializada em refeições para estudantes e na promoção de hábitos alimentares saudáveis em toda a comunidade escolar, e o Chef Felipe Bronze, um dos principais nomes da gastronomia brasileira.

A proposta é apresentar soluções práticas e inovadoras, estímulo à autonomia alimentar, redução da resistência a novos alimentos, além do desenvolvimento da criatividade e da educação nutricional. O conteúdo ainda contempla opções vegetarianas, ampliando o alcance e a diversidade das refeições. Entre as receitas desenvolvidas estão smoothie de banana com frutas vermelhas (sem adição de açúcar), picadinho de carne, yakissoba vegetariano, lanches criativos e equilibrados, arroz salteado com legumes e frango, caldos vegetarianos (versões para o inverno), estrogonofe de frango, panqueca recheada de carne, massa com molho sugo (vegetariana), iscas de peixe empanadas assadas e legumes preparados no forno.