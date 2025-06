Novo projeto do Instituto Cacau Show une educação musical e impacto social

O projeto vai além da técnica. Propõe uma experiência que envolve autoconhecimento, fortalecimento da autoestima e estímulo à criatividade. Os ambientes de aprendizagem foram pensados para oferecer acolhimento e desafio na medida certa, promovendo bem-estar, motivação e vínculo entre os participantes.

"Música Show é um sonho que vem sendo acalentado há cerca de 2 anos, e ganhou forma e formato com o estímulo e engajamento de um parceiro, irmão, incrível, o Fernando Quesada. Acredito que é o início em uma nova etapa do Instituto; temos uma pedra preciosa nas mãos, que apenas foi descoberta, sua lapidação e valor virão com o tempo. A música tem um poder inacreditável de transformação e inclusão. Esta é a motivação do sonho", conta o presidente do instituto Cacau Show, Clóvis Madeira.

Cada aluno recebe uma apostila exclusiva de seu instrumento, acesso a vídeos complementares e materiais didáticos digitais. A estrutura física inclui salas de aula equipadas com instrumentos e recursos profissionais, além de estúdios de ensaio com padrão de qualidade técnica. O Instituto já prevê a expansão do Música Show para outras localidades nos próximos anos, em alinhamento com os resultados alcançados e com as demandas das comunidades atendidas.

Idealizador da Cacau Show e músico apaixonado, Alê Costa leva para o projeto sua experiência pessoal com a música e a crença no poder da arte como ferramenta de transformação. A proximidade com o universo musical é parte do DNA do projeto, que nasce de uma visão sensível e estratégica sobre o papel da cultura na construção de um futuro mais humano.

O Música Show representa o compromisso do Instituto Cacau Show com ações de impacto social estruturadas. Através de uma proposta inovadora e sensível às realidades do Brasil, o projeto contribui para a formação de indivíduos mais criativos, confiantes e preparados para se expressar, dialogar e atuar no mundo com autonomia e propósito.