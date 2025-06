Jeffinho grava primeiro audiovisual da carreira solo em São Paulo

Após animar o público com o show de estreia da sua carreira solo, o cantor Jeffinho se prepara para mais um marco em sua trajetória: a gravação do primeiro audiovisual dessa nova fase. O registro será realizado no dia 18 de junho, a partir das 22h, no Bar do Major, localizado no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. A gravação será aberta ao público.

Jeffinho Imagem: Legend Music/Divulgação

O audiovisual, batizado de "Pagode do Jeffinho", trará um repertório que mescla músicas inéditas com os sucessos que marcaram sua caminhada até aqui - incluindo a atual música de trabalho, "Obscena". A noite contará com várias participações especiais e em breve estará em todas as plataformas digitais.