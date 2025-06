Dani Stolai entrevista Jon Secada e Paulo Ricardo

Dani Stolai esteve a bordo de um cruzeiro temático e acompanhou de perto os shows de Jon Secada e Paulo Ricardo. Durante o evento, ela entrevistou os dois artistas para a TV Amaury Jr. Em conversa com Jon Secada, o cantor relembrou sua relação com o Brasil, parcerias com artistas nacionais e o desejo de gravar em português.

Dani Stolai ao lado de Jon Secada e Paulo Ricardo Imagem: Divulgação

Na mesma noite, Paulo Ricardo animou o público com seu show e anunciou o lançamento do single Verso, feito em parceria com Rogério Flausino, do Jota Quest. As entrevistas fazem parte da nova fase de Dani nas plataformas de Amaury Jr., com conteúdos exibidos na TV aberta e no YouTube. Confira as entrevistas: