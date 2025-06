Princesa Lilibet faz 4 anos entre festas discretas e polêmicas

Um aniversário longe dos palácios, mas cheio de significado

O aniversário de Lilibet, que cresce sem o contato próximo com a família real britânica, também marca uma distância emocional com seus tios e primos. Embora tenha visitado a Inglaterra no primeiro aniversário, a comunicação com seus parentes tem sido limitada — o que levantou questões sobre a falta de uma convivência mais íntima com a realeza.

Na ocasião de seu primeiro aniversário, a celebração coincidiu com o Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, e foi incerto se Lilibet chegou a encontrar os parentes que estavam ocupados com os eventos oficiais da ocasião. A Rainha esteve brevemente com a bisneta, mas recusou posar para fotos com ela, com receio de que Meghan e Harry usassem a imagem comercialmente. Na mesma época, Rei Charles III teria também sido apresentado à neta, mas desde então seu contato com Lilibet e Archie tem sido virtual (se é que até mesmo assim).

Assim, Lilibet é uma princesa que jamais esteve no seu próprio reino e tem toda cara de que nunca estará, se depender de seu pai.

Entre as críticas persistentes e o carinho que a pequena Lilibet desperta, mesmo longe dos palácios, ela segue crescendo de maneira simples e protegida, apesar de carregar um nome de imenso simbolismo na história recente da realeza.