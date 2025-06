Paulo Ricardo comemora 40 anos de carreira com grande show

Por: Patrícia Alves



Paulo Ricardo, ícone do pop rock nacional, está de volta aos palcos com a turnê comemorativa "Paulo Ricardo XL". A estreia acontece no próximo dia 13 de junho, no consagrado Teatro Bradesco, em São Paulo. O show marca os 40 anos de uma das carreiras mais marcantes da música brasileira e dá início a uma série de apresentações exclusivas por todo o país.

Paulo Ricardo Imagem: Divulgação

Com superprodução de palco e um repertório que atravessa décadas, estilos e gerações, o espetáculo é uma verdadeira viagem no tempo - "larger than life" - conduzida por um artista que ajudou a moldar o cenário musical brasileiro com sua voz inconfundível, presença de palco arrebatadora e versatilidade criativa. Os últimos ingressos estão à venda em uhuu.com e pontos autorizados.



O setlist passa por diferentes fases da carreira: dos anos 1980 à frente do revolucionário RPM, com sucessos como "Louras Geladas" (primeiro remix lançado no Brasil) e "Alvorada Voraz", até os hits mais recentes, como "O Verso", parceria com Rogério Flausino, do Jota Quest.



Também ganham destaque releituras sofisticadas como "Chega de Saudade" (do álbum Toquinho e Paulo Ricardo cantam Vinicius, de 2020), além de faixas marcantes da televisão brasileira, como "Sonho Lindo" e a versão de "Imagine", de John Lennon, autorizada por Yoko Ono. E, claro, o hino "Vida Real", tema do Big Brother Brasil, que em 2025 completa 25 edições.



Para os fãs "das antigas", o show ainda reserva raridades e surpresas, como "Quatro Coiotes" (do álbum RPM - 1988) e "Só Me Fez Bem" (do disco O Amor Me Escolheu). Uma celebração da música brasileira feita por um artista que sempre soube se reinventar sem perder a essência, transitando com naturalidade entre o pop, o rock, a MPB e a música romântica.



"Paulo Ricardo XL" é um panorama vivo de quatro décadas de paixão pela música - com alma, energia e emoção.



Mais informações sobre a venda de ingressos, em todas as cidades, acesse este site.